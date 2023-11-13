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        İnşaat malzemesi çaldı; 'Bir gün lazım olur diye aldım' dedi

        SAMSUN´unAtakum ilçesinde inşaattan ytong çalan G.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, "Bir gün lazım olur diye aldım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:30
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        İnşaat malzemesi çaldı; 'Bir gün lazım olur diye aldım' dedi
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        SAMSUN´unAtakum ilçesinde inşaattan ytong çalan G.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, "Bir gün lazım olur diye aldım" dedi.

        Olay, Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi´nde meydana geldi. G.Ö., bir inşaattan ytong malzemesi çalarak kamyonetine yükledi. Durumu fark eden inşaat işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Bir gün lazım olur diye çaldım" dedi.

        G.Ö.´nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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