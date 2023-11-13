İnşaat malzemesi çaldı; 'Bir gün lazım olur diye aldım' dedi SAMSUN´unAtakum ilçesinde inşaattan ytong çalan G.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, "Bir gün lazım olur diye aldım" dedi.

SAMSUN´unAtakum ilçesinde inşaattan ytong çalan G.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, "Bir gün lazım olur diye aldım" dedi.

Olay, Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi´nde meydana geldi. G.Ö., bir inşaattan ytong malzemesi çalarak kamyonetine yükledi. Durumu fark eden inşaat işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Bir gün lazım olur diye çaldım" dedi.

G.Ö.´nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.