İnşaat malzemesi çaldı; 'Bir gün lazım olur diye aldım' dedi
SAMSUN´unAtakum ilçesinde inşaattan ytong çalan G.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, "Bir gün lazım olur diye aldım" dedi.
SAMSUN´unAtakum ilçesinde inşaattan ytong çalan G.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, "Bir gün lazım olur diye aldım" dedi.
Olay, Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi´nde meydana geldi. G.Ö., bir inşaattan ytong malzemesi çalarak kamyonetine yükledi. Durumu fark eden inşaat işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Bir gün lazım olur diye çaldım" dedi.
G.Ö.´nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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