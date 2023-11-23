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        Samsun'da bıçaklı saldırıya 1 tutuklama

        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde kız meselesi yüzünden B.G.´yi (19) bıçakla karnından ve koltuk altından ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Fırat Yazıcı (22), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:45
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        Samsun'da bıçaklı saldırıya 1 tutuklama
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        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde kız meselesi yüzünden B.G.´yi (19) bıçakla karnından ve koltuk altından ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Fırat Yazıcı (22), tutuklandı.

        Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi´ndeki bir parkta dün 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eski kız arkadaşını parkta konuşmak için bekleyen B.G., bu sırada onunla gelen Fırat Yazıcı tarafından karnından ve koltuk altından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Yazıcı´yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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