Çarşamba'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Eğercili mevkisinde Samsun istikametine gitmekte olan Z.B. (42) idaresindeki 06 BHA 271 plakalı araç yoldan çıkarak bir evin bahçesine devrildi.

Araçta bulunan yolculardan Y.U. (42) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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