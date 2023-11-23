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        Çarşamba'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 18:52 Güncelleme: 23.11.2023 - 18:52
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        Çarşamba'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Eğercili mevkisinde Samsun istikametine gitmekte olan Z.B. (42) idaresindeki 06 BHA 271 plakalı araç yoldan çıkarak bir evin bahçesine devrildi.

        Araçta bulunan yolculardan Y.U. (42) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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