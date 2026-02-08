Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Şüphelilerin üstleri ile araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 374 sentetik ecza ele geçirildi.



Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

