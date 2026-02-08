Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 12:01 Güncelleme: 08.02.2026 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Şüphelilerin üstleri ile araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 374 sentetik ecza ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı

        Benzer Haberler

        Başkan Sandıkçı: "Öğrencilerimizin YKS ücretlerini bu yıl da karşılıyoruz"
        Başkan Sandıkçı: "Öğrencilerimizin YKS ücretlerini bu yıl da karşılıyoruz"
        Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırıya ilişkin 6 gözaltı
        Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırıya ilişkin 6 gözaltı
        19 Mayıs İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda başkanlık seçimi yapıldı
        19 Mayıs İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda başkanlık seçimi yapıldı
        Yüksel Yıldırım: Bazı futbolcular Samsunspor formasıyla oynamayı hak etmiyo...
        Yüksel Yıldırım: Bazı futbolcular Samsunspor formasıyla oynamayı hak etmiyo...
        Samsun'da aranan hükümlü yakalandı
        Samsun'da aranan hükümlü yakalandı
        Bafra Kahveciler Odası'nda Ahmet Yılmaz yeniden seçildi
        Bafra Kahveciler Odası'nda Ahmet Yılmaz yeniden seçildi