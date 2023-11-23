OMÜ'de "Plastiksiz Kasım" Projesi ile öğrencilerin plastik kullanımını azaltması hedefleniyor Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından plastik kullanımını azaltmak amacıyla "Plastiksiz Kasım" Projesi hayata geçirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından plastik kullanımını azaltmak amacıyla "Plastiksiz Kasım" Projesi hayata geçirildi.

OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Sağlık, Sürdürülebilirlik ve Plastiksiz Yaşam" konulu konferansta projenin tanıtımı yapıldı.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Burucuoğlu, konferansta yaptığı konuşmada, proje fikrinin çevre ve sürdürülebilirlik derslerinde öğrencilerin plastik ürün kullanmaktan yana rahatsızlıklarını dile getirmeleriyle ortaya çıktığını söyledi.

Plastik malzemelerin sadece yüzde 9'unun geri dönüştürülebildiğini aktaran Burucuoğlu, "Geriye kalan yüzde 91'lik kısmı ya toprağa ya da okyanuslara karışıyor. Bu projemizi çevreye daha duyarlı olabilecek şekilde tasarladık." dedi.

Plastik kullanımının görsel olarak algılanabilmesi adına fakültede bir günde kullanılan plastikleri topladıklarını ve sergilediklerini söyleyen Burucuoğlu, şunları kaydetti:

"Bir günde kullanılan plastik miktarının sadece sözde kalmaması adına görsel olması da projede farkındalık oluşturdu. Mikroplastikler ve zararlı kimyasallar plastikler aracılığıyla insan vücuduna girebilmekte. Mikroplastikler başta insan sağlığı olmak üzere diğer canlıların yaşamını da olumsuz etkilemektedir. Üstelik bu etkilerin boyutları hala tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Bu açıdan baktığımız zaman da insan sağlığı için plastik ürünleri kullanmayı en aza indirmek veya bırakmak etkili bir çözüm yolu olacaktır."

Proje kapsamında fakültenin 710 öğrencisine plastiğin çevreye ve insan sağlığına zararları konusunda eğitim verildiğini aktaran Burucuoğlu, 200 öğrencinin proje gönüllüsü olduğunu, proje kapsamında gönüllü öğrencilere, cam şişe verildiğini ve öğrencilerin içme suyu ihtiyaçlarını bu şişelerle karşılamaya başladığını, ayrıca fakülteye ücretsiz su istasyonu kurulduğunu ve öğrencilerin su ihtiyaçlarını ise bu istasyonlardan karşıladığını aktardı.

- "Mümkünse plastiği hayatımızdan çıkarmalıyız"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da petrokimya ürünlerinin fazla kullanılmasından dolayı birçok sağlık sorununun ortaya çıktığını dile getirdi.

Kullanılan plastik ve türevleri ürünlerin doğaya atılmasının bir ahlak sorunu olduğunu ifade eden Ünal, "Doğaya attığımız bir plastik ürünün yok olma süresi 200 ila 300 yıl arasında değişmektedir. Plastik kullanımını azaltmalıyız, hatta bu durumun kültür haline dönüşmesi gerekiyor. Mümkünse plastiği hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından OMÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihad Dündar, "Sağlık, Sürdürülebilirlik ve Plastiksiz Yaşam" konulu sunum gerçekleştirdi.