Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 gram kubar esrar maddesi, 14 adet sentetik ecza hapı, 1 gram toz esrar maddesi, 2 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 9 mm 256 tabanca fişeği, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassa terazi ele geçirildi.

Şüpheliler O.A, E.Ö, S.A, N.T, A.K, O.I. ve H.G. gözaltına alındı.

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