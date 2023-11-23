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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 22:02 Güncelleme: 23.11.2023 - 22:05
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 16 gram kubar esrar maddesi, 14 adet sentetik ecza hapı, 1 gram toz esrar maddesi, 2 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 9 mm 256 tabanca fişeği, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassa terazi ele geçirildi.

        Şüpheliler O.A, E.Ö, S.A, N.T, A.K, O.I. ve H.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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