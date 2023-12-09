Samsunspor - Kasımpaşa: 4 - 2

STAD:19Mayıs

HAKEMLER : Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Alim Öztürk (Dk.77 Rick Van Drongelen) , Lubomir Satka, Soner Gönül, Flavien Tait (Dk.77 Osman Çelik), Taylan Antalyalı (Dk.71 Muhammed Gümüşkaya), Oliier Ntcham (Dk.80 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk.71 Moryke Fofana), Carlo Holse, Marius Mouandilmadji.

KASIMPAŞA : Andreas Gianniotis, Claudio Neto (Dk.83 Taylan Aydın), Tuncer Duhan Aksu, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Fontaine Ngoy Bin Cibambi (Dk.63 Da Costa), Haris Hajradinovic, Ahmed Ouanes (Dk.83 Erdem Çetinkaya), Dries Saddiki, Aytaç Kara (Dk.71 Bocaf Gomis), Yasin Özcan

GOLLER: Dk. 11, 22 Marius Mouandilmadji, Dk.60 Emre Kılınç, Dk.76 Ntcham (Samsunspor), Dk.90+1 Yasin Özcan, Dk.90+5 Da Costa (Kasımpaşa)

SARI KART: Ntcham (Samsunspor)

Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

5´inci dakikada Samsunspor´un sol kanattan Soner ile kullandığı uzun taç atışında ön direğe doğru gelen topu savunma sektirdi. Arka direkte topa dokunan Holse´nin vuruşu auta gitti.

11´inci dakikada Samsunspor´un savunmadan uzun topla çıktığı hücumda Marius Mouandilmadji şık bir hareketle topu önüne alıp ceza sahası dışından sert şutla takımını 1-0 öne geçirdi.

19´uncu dakikada Holse´nin ara pasıyla topu önünde bulan Marius Mouandilmadji´nin plase vuruşu kaleciden döndü.

22´nci dakikada Emre Kılınç´ın sol taraftan ortasına iyi yükselen Marius Mouandilmadji´nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu 2-0.

31´inci dakikada Kasımpaşa´nın sağ kanattan geliştirdiği atakta, Aytaç Kara´nın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Ngoy Bin Cibambi´nin şutu az farkla auta çıktı.

50´nci dakikada Marius Mouandilmadji´nin ara pasıyla ceza sahası içine giren Olivier Ntcham´ın şutu direkten döndü.

53´üncü dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic´in ortasına ceza sahası içinde Aytaç Kara dokundu, top direğin dibinden auta çıktı.

60´ıncı dakikada Samsunspor atağında Taylan Antalyalı´nın pasında ceza sahası içine topla giren Emre Kılınç´ın sağ ayağıyla yerden sert ve düzgün bir vuruşla skoru 3-0´a getirdi.

76'ncı dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın pasıyla arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Olivier Ntcham farkı 4'e çıkardı. 4-0

90+1'inci dakikada Haris Hajradinovic'in köşe atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Yasin Özcan skoru 4-1'e getirdi.

90+5'inci dakikada Haris Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Da Costa'nın şutu ağlarla buluştu 4-2.

Samsunspor karşılaşmayı 4-2 kazandı.

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT

2023-12-09 18:02:31

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