Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor - Kasımpaşa: 4 - 2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 18:08 Güncelleme: 09.12.2023 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor - Kasımpaşa: 4 - 2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAD:19Mayıs

        HAKEMLER : Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Alim Öztürk (Dk.77 Rick Van Drongelen) , Lubomir Satka, Soner Gönül, Flavien Tait (Dk.77 Osman Çelik), Taylan Antalyalı (Dk.71 Muhammed Gümüşkaya), Oliier Ntcham (Dk.80 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk.71 Moryke Fofana), Carlo Holse, Marius Mouandilmadji.

        KASIMPAŞA : Andreas Gianniotis, Claudio Neto (Dk.83 Taylan Aydın), Tuncer Duhan Aksu, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Fontaine Ngoy Bin Cibambi (Dk.63 Da Costa), Haris Hajradinovic, Ahmed Ouanes (Dk.83 Erdem Çetinkaya), Dries Saddiki, Aytaç Kara (Dk.71 Bocaf Gomis), Yasin Özcan

        GOLLER: Dk. 11, 22 Marius Mouandilmadji, Dk.60 Emre Kılınç, Dk.76 Ntcham (Samsunspor), Dk.90+1 Yasin Özcan, Dk.90+5 Da Costa (Kasımpaşa)

        SARI KART: Ntcham (Samsunspor)

        Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor, evinde konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR:

        5´inci dakikada Samsunspor´un sol kanattan Soner ile kullandığı uzun taç atışında ön direğe doğru gelen topu savunma sektirdi. Arka direkte topa dokunan Holse´nin vuruşu auta gitti.

        11´inci dakikada Samsunspor´un savunmadan uzun topla çıktığı hücumda Marius Mouandilmadji şık bir hareketle topu önüne alıp ceza sahası dışından sert şutla takımını 1-0 öne geçirdi.

        19´uncu dakikada Holse´nin ara pasıyla topu önünde bulan Marius Mouandilmadji´nin plase vuruşu kaleciden döndü.

        22´nci dakikada Emre Kılınç´ın sol taraftan ortasına iyi yükselen Marius Mouandilmadji´nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu 2-0.

        31´inci dakikada Kasımpaşa´nın sağ kanattan geliştirdiği atakta, Aytaç Kara´nın pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Ngoy Bin Cibambi´nin şutu az farkla auta çıktı.

        50´nci dakikada Marius Mouandilmadji´nin ara pasıyla ceza sahası içine giren Olivier Ntcham´ın şutu direkten döndü.

        53´üncü dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic´in ortasına ceza sahası içinde Aytaç Kara dokundu, top direğin dibinden auta çıktı.

        60´ıncı dakikada Samsunspor atağında Taylan Antalyalı´nın pasında ceza sahası içine topla giren Emre Kılınç´ın sağ ayağıyla yerden sert ve düzgün bir vuruşla skoru 3-0´a getirdi.

        76'ncı dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın pasıyla arka direkte boş pozisyonda topla buluşan Olivier Ntcham farkı 4'e çıkardı. 4-0

        90+1'inci dakikada Haris Hajradinovic'in köşe atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Yasin Özcan skoru 4-1'e getirdi.

        90+5'inci dakikada Haris Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Da Costa'nın şutu ağlarla buluştu 4-2.

        Samsunspor karşılaşmayı 4-2 kazandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT

        2023-12-09 18:02:31

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        O anlar gündem oldu: İki başbakan kapıda kaldı
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        İstanbul'da yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren tıp fakültesi öğrenci...
        İstanbul'da yüzme havuzunda boğulma tehlikesi geçiren tıp fakültesi öğrenci...
        Samsun'da firari hükümlü ahırda saklanırken yakalandı
        Samsun'da firari hükümlü ahırda saklanırken yakalandı
        10 yıl 5 ay hapisle aranan hükümlü, ahırda yakalandı
        10 yıl 5 ay hapisle aranan hükümlü, ahırda yakalandı
        Bafra'da fındık işleme tesisi kuruldu
        Bafra'da fındık işleme tesisi kuruldu