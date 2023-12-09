Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Moundilmadji, Ntcham, Emre Kılınç, Tait, Holse, Tirpan, Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Tuncer Duhan Aksu, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Ngoy, Hajradinovic, Ouanes, Dries Saddiki, Aytaç Kara, Yasin Özcan

Goller: Dk. 10 ve Dk. 22 Moundilmadji (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 44 Ntcham (Yılport Samsunspor)

SAAMSUN

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