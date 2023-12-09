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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:52 Güncelleme: 09.12.2023 - 16:52
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Furkan Ürün

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Moundilmadji, Ntcham, Emre Kılınç, Tait, Holse, Tirpan, Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı

        Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Tuncer Duhan Aksu, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Ngoy, Hajradinovic, Ouanes, Dries Saddiki, Aytaç Kara, Yasin Özcan

        Goller: Dk. 10 ve Dk. 22 Moundilmadji (Yılport Samsunspor)

        Sarı kart: Dk. 44 Ntcham (Yılport Samsunspor)

        SAAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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