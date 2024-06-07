Atakum Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar kapsamında okulun tüm personeli ve öğrencilerinin katkılarıyla hazırlanan "Kırk Evin Kedisi" kitabının imza günü, görsel sanatlar ve teknoloji tasarım sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarın açılışına katılan Atakum Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, fuara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okul müdürü Nagihan Çağlak Bay da çalışmaların öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağladığını belirterek, "Yaşayarak yapılan çalışmalar öğrenmenin kalıcılığını artırıyor. Bu sayede çocuklar bilime, sanata ve kültüre yakınlaşarak çok yönlü bireyler olarak yetişmeleri sağlanıyor." dedi.