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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 23 gözaltı

        SAMSUN'dauyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:30
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 23 gözaltı
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        SAMSUN'dauyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 23 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 23 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 270,60 gram metamfetamin, 873,80 gram sentetik kannabinoid, 244,02 gram esrar, 3 bin 191 sentetik ecza, 6,04 gram skunk, 2,05 gram kokain, 2 ecstasy, 7 esrarlı sigara, 6 hassas terazi, 26 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 40 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 50 lira ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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