Havza'da İlçe Afet Yönetim Merkezinde görevli personele eğitim verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Havza Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde İl Afet ve Acil Durum Şube Müdürü İsa Çolak, şef Özgür Ay ve mühendis Oğuzhan Yurt tarafından İlçe Afet Yönetim Merkezinin görevleri, işleyişi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı.

Çolak, afet anında koordinasyonun önemine dikkati çekerek, "Oluşturulan bu merkezlerin öncelikli görevi koordinasyonu sağlamak. Bu kapsamda AFAD olarak eğitimlerimize devam edeceğiz." dedi.

Programa Kaymakam Mustafa Ayvat ve İlçe Afet Yönetim Merkezinde görevli birim amirleri ile personel katıldı.