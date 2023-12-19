Samsun'da baca yangını söndürüldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Liman Mahallesi'nde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Evi'nin bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 500 metre yakındaki Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

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