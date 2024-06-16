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        Haberler Dünya ABD'nin Detroit kentindeki su parkında silahlı saldırı: 2'si çocuk 9 kişi yaralandı | Dış Haberler

        ABD'nin Detroit kentindeki su parkında silahlı saldırı: 2'si çocuk 9 kişi yaralandı

        ABD'nin Detroit kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişi yaralandı. 8 yaşındaki çocuğun başından vurulduğunu ve durumunun ağır olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:15 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:15
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        ABD'de su parkında silahlı saldırı
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        ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde bulunan su parkında düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Oakland Kent Şerifi Mike Bouchard, düzenlediği basın toplantısında, yüksek sıcaklardan bunalan ailelerin çocuklarıyla gittiği su parkında silahlı saldırgan tarafından rastgele ateş açıldığını ifade etti.

        Silahlı saldırıda 2'si çocuk 9 kişinin yaralandığını belirten Bouchard, 8 yaşındaki çocuğun başından vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu söyledi.

        Bouchard, yaralı sayısının artabileceğini belirterek, saldırganın intihar ettiğini bildirdi.

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        #ABD
        #silahlı saldırı
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