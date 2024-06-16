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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!

        İzmir'de korkunç bir cinayet işlendi. Kentin Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü. Suç aleti bıçakla gözaltına alınan katil zanlısının da 15 yaşında olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:23 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:50
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        15 yaşındaki kız çocuğu bıçaklanarak öldürüldü!
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen 15 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklanan aynı yaştaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede 15 yaşındaki H.Ç.Ç, babası İ.U.Ç'nin evinde, eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen U.E.Y. (15) ile tartıştı.

        U.E.Y, yaşıtı olan kızı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        GÖZALTINA ALINDI

        Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Birimi ekipleri, U.E.Y'yi suç aleti bıçakla gözaltına aldı. Öte yandan savcının talimatıyla hayatını kaybeden kız çocuğunun babası İ.U.Ç. de gözaltına alındı.

        İFADESİ KAN DONDURDU

        U.E.Y'nin ilk ifadesinde, H.Ç.Ç'nin eski sevgilisi olduğunu, kendisini aldattığını düşündüğünü bu nedenle bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

        Baba İ.U.Ç'nin ise eşinden ayrılması nedeniyle yalnız yaşadığını, kızının annesi ile yaşadığını, kendisini arkadaşıyla ziyarete gelmek istediğini söylediğini, eve geldiklerinde başbaşa konuşmaları için dışarıya çıktığını, döndüğünde ise kızını kanlar içinde bulduğunu söylediği belirtildi.

        Fotoğraflar: İHA

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        #Son dakika haberler
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