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        Bile bile kural ihlali! Yasak pankartının yanında kestiler

        Kurban Bayramı'nda yine kuralların ihlal edildiği görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da belediyelerin astığı "Burada kurban kesmek yasaktır" pankartlarına aldırış etmeyen bazı kişiler, kurbanlarını bu pankartların hemen yanında kesti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:46
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        Kurban Bayramı'nın ilk gününde kesim merkezleri önünde sıra beklemek istemeyen bazı vatandaşlar yine kurbanları buldukları boş alanlarda kestiler.

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        DHA'nın haberine göre Sultangazi’deki boş bir alanda belediyenin astığı “Burada kurban kesmek yasaktık" pankartlarına aldırış etmeyen vatandaşlar kurbanları bu pankartların hemen yanında kesti.

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        Kurban Kesim merkezlerindeki kuyruklarda beklemek istemeyen vatandaşlar kurbanlarını alarak boş alanlara geldi.

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        Burada bulabildikleri ağaç altlarında hijyenik olmayan şartlarda kurbanlarını kesen vatandaşlar, etleri parçalayıp bölüştükten sonra alanlardan ayrıldı.

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        Sultagazi’de bulunan Satış ve Kesim alanına çok yakın bir yerde bulunan boş bir alanda da durum farklı değildi. Belediyenin günler öncesinden astığı “Burada Kurban Kesmek yasaktır" pankartlarına aldırış etmeyen vatandaşlar, kurbanları bu pankartların hemen yanında kesti.

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        Bazı vatandaşlar ise belediyenin astığı pankartları kaldırdığı gözlendi. Kısa süre içinde adeta kurban kesim merkezine gelen alandaki yoğunluk gün boyu sürdü.

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        Vatandaşlar kurbanları kestikten sonra açık alanda parçaladıkları ve kasalara koydukları görüldü.

        #haberler
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