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        Haberler Gündem Güncel Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bayramın ilk gününde bile trafik yoğunluğu oluştu!

        Bayram öncesi yaşanan trafik yoğunluğu bugün de devam etti. İstanbul-Tekirdağ kara yolundaki araç yoğunluğu dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:57 Güncelleme: 16.06.2024 - 12:15
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        Bayramın ilk gününde uzun araç kuyrukları!
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        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda Kurban Bayramı'nın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

        Araç yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlıyor.

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        Aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

        Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.

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