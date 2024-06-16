Real Madrid, Semih Kılıçsoy'u yakından takip ediyor
İspanyol devi Real Madrid, EURO 2024'te A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan genç futbolcu Semih Kılıçsoy'u yakından izleyecek
Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in Arda Güler'in ardından bir Türk futbolcuyu daha radarına aldığı iddia edildi.
İspanyol basınından Don Diario'nun haberine göre İspanyol ekibi, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeye başlayan Beşiktaş'ın futbolcusu Semih Kılıçsoy'a ilgi gösteriyor.
EURO 2024'TE TAKİP EDİLECEK
18 yaşındaki genç futbolcunun Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli takım forması ile özel olarak izleneceği öne sürülen bilgiler arasında.
VINICIUS VE RODRYGO'YU KEŞFETMİŞTİ
Real Madrid'in scout sorumlusu Juni Calafat, turnuva boyunca genç ismi yakından izlemekle görevlendirildi. Calafat daha önce Vinicius Junior ve Rodrygo'nun transferinde de önemli rol oynamıştı.
Öte yandan Arda Güler'e yapılan takibin aynısının Semih için de uygulanacağı aktarıldı.
SEMİH KILIÇSOY'UN PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 35 maça çıkan santrfor oyuncusu; 12 gol atarken, 3 de asist yapmıştı.