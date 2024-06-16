Transfer gelişmesi: Mourinho Fenerbahçe'ye onu istiyor!
Fenerbahçe, Pierre-Emile Hojbjerg'i gündemine aldı. Sarı lacivertliler, Tottenham ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, defansif bir orta saha transferi istediğini yönetime bildirdi.
TRT Spor'da yer alan habere göre bu kapsamda çalışmalara başlayan Başkan Ali Koç ve kurmayları, Pierre-Emile Hojbjerg için girişimlere başladı.
Tottenham forması giyen 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Danimarkalı oyuncu, İngiliz ekibinde bu sezon 39 resmi maçta görev yaptı.
Bu karşılaşmaların 10’una ilk 11’de başlayan Hojbjerg, takımına gol ve asist katkısı veremedi.
4 sezondur Londra ekibinin başarısı için mücadele eden 28 yaşındaki futbolcu, 184 maçta 10 kez fileleri havalandırırken 16 da gol pası verdi.