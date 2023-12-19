Samsun'da park halindeki otomobil yandı

SAMSUN'daalev alan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bafra ilçesi Tabakhane Mahallesi İzzet Ağa Sokak'ta park halindeki otomobil, saat 05.30 sıralarında yanmaya başladı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangın ekiplerce söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.