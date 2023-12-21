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        Çarşamba'da hafif ticari araçla okul servisi çarpıştı: 4 yaralı

        SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile okul servisinin çarpışması sonucu 3´ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 20:11 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:15
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        Çarşamba'da hafif ticari araçla okul servisi çarpıştı: 4 yaralı
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        SAMSUN´un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile okul servisinin çarpışması sonucu 3´ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Çarşamba ilçesine bağlı Kırazlıkçay Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay B.(23) idaresindeki 55 AEZ 468 plakalı hafif ticari araç Fen Lisesi Kavşağı´na geldiğinde 460´ıncı sokakta kavşağa giriş yapan Tunahan A. idaresindeki 55 C 6021 plakalı öğrenci servisine çarptı. Kazada Oktay B. ile servisteki Merve Hira Y.(17), Yeter D.(17) ve Ecemsu Ş.(14) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi´ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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