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        Samsunspor - Konyaspor maçının ardından

        Süper Lig´in 17´nci haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki teknik direktör maçı değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:20
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        Samsunspor - Konyaspor maçının ardından
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        Süper Lig´in 17´nci haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki teknik direktör maçı değerlendirdi.

        Mücadeleyi değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Bugün çok zor bir maç olmasını bekliyordum. Öyle de oldu. İlk dakikadan sonra dakikaya kadar zor geçen bir karşılaşma oldu. Her iki takım da savaştı. İlk golü atınca pozitif havada oynayabiliyorsunuz. Reaksiyon vermek çok önemliydi. Bizde reaksiyon verdikten sonra golü bulduk. Aldığımız 1 puan tatmin edici diyebilirim. Mutlu olmamız lazım. Açıkçası rakip duran toplarda çok etkiliydi. İkinci golü yemediğimiz için de mutluyum. Sonuç olarak kazanamıyorsanız, kaybetmeyeceksiniz. Bugün de tam olarak bunu yaptık. Her oynadığımız maçı kazanmamızı bekleyemezsiniz. Ayaklarımızın üzerine basmamız lazım. Nereden geldiğimizi de unutmayalım. Sonuç olarak 1 puan aldık" dedi.

        HAKAN KELEŞ: KAZANACAK BİR OYUN OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

        Kazanacak bir oyun sergilediklerini belirten Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Maç öncesinde iç sahada mağlubiyetimiz vardı. İyi de hazırlandığımızı düşünüyoruz. Fakat istediğimiz sonucu alamadık. Berabere bitirdik. Samsunspor´un uzun toplarla etkili olacağını oyuncularımızla konuştuk. İlk yarı istediğimiz şeyleri yerine getirdik. Golü de bulduk. Aynı oyunumuzu daha iyi çıkarsak oyunu koparabileceğimizi düşünüyorduk. Fakat rakibimizin penaltı beklediği değil, başka bir yerden bulunan penaltı pozisyonuyla beraberliği yakaladı rakibimiz. Geçen hafta da yine ofsayttan puan kaybetmiştik. Oyuncularımız oynadığı oyunun karşılığını bulamayınca bizi üzdü. Kazanacak bir oyunu oynadığımızı düşünüyorum ama berabere bitti. Samsunspor´a bundan sonra başarılar diliyorum. Devre arasına kadar kazanabildiğimiz puanlar bize artı olacak. Daha sonra yapacağımız transferlerle Konyaspor´u istediğimiz yere getireceğiz. Önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş´in konuşması

        - Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol´un konuşması

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ-Ersin DEMİR

        2023-12-21 20:17:32

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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