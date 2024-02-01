Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 'Sibergöz-21' operasyonu şüphelilerinden 28'i adliyede

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda Samsun'da gözaltına alınan 66 şüpheliden 28'i, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 'Sibergöz-21' operasyonu şüphelilerinden 28'i adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda Samsun'da gözaltına alınan 66 şüpheliden 28'i, adliyeye sevk edildi.

        Bakan Yerlikaya, 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, suç gelirlerinin aklanması ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Samsun, Adana, Uşak merkezli 25 ilde 2 gün önce eş zamanlı olarak 'Sibergöz-21' kod adlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 156 şüpheli, yakalandı.

        15 PARAVAN ŞİRKET TESPİT EDİLDİ

        Samsun'da 19 farklı yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerinin gerçekleştirildiği belirlendi. 15 paravan şirket tespit edildi. MASAK ile koordineli olarak hesap hareketleri ve para trafiği incelendiğinde; şüpheliler ve şirketlerin banka ve kripto varlık hesaplarında yasa dışı bahisten kaynaklı 1 milyar 224 milyon 768 bin lira işlem hareketleri tespit edildi. Samsun'da 66 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 66 şüpheliden 28'i adliyeye sevk edildi, 38'inin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den F-16 açıklaması
        MSB'den F-16 açıklaması
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Ramazan Hoca cinayetinde ayrıntılar ortaya çıkıyor!
        Almanya'dan savunma için 100 milyar euroluk fon!
        Almanya'dan savunma için 100 milyar euroluk fon!
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Kuzey Kore'deki kamplarından görüntüler
        Yakutistan değil Ardahan!
        Yakutistan değil Ardahan!
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        7 kişi ölmüştü! Şoföre 152 yıl... TCDD'den yazı gitmiş
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Hasarlı tek katlı ev çöktü! 2 can kaybı var
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da yayılıyor
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        16 yıllık kiracısına 7 kez ateş etti!
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Oyuncak makinesinin içinde mahsur kaldı... Polis kurtardı
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Galatasaray, Assignon'u bitirdi!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Alper Gezeravcı ne zaman, nasıl dönecek?
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Tek umut yine Semih!
        Tek umut yine Semih!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı ağırlayacak
        Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Husumetlilerini otomobilde sanıp, başkasını vurdular
        Husumetlilerini otomobilde sanıp, başkasını vurdular
        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçtan silah ve tüfek ele geçirildi
        Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçtan silah ve tüfek ele geçirildi
        Samsun'daki uygulamalarda 6 kişi hakkında işlem yapıldı
        Samsun'daki uygulamalarda 6 kişi hakkında işlem yapıldı