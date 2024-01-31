Samsun'daki uygulamalarda 6 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun'un Yakakent ve Salıpazarı ilçelerindeki uygulamalarda 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinop-Samsun karayolu üzerinde gerçekleştirdikleri şok uygulamasında, bir araçta yastığa zulalanmış ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 55 fişek, 3 bıçak ve radar tespit cihazı ele geçirdi.

Uygulamada, 4 kişiye toplam 18 bin 461 lira ceza uygulandı.

Salıpazarı ilçesindeki uygulamada ise 1 bulundurma ruhsatlı tabanca, 3 şarjör, 9 milimetre çapında 93 fişek, 3 bıçak ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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