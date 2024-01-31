Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçtan silah ve tüfek ele geçirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta silah ve tüfek ele geçirildi.

Alaçam Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri aracı Sanayi Sitesi'nde durdurdu.

Ekipler, H.K'ye ait araçta yaptıkları aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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