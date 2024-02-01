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        Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 09:20 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:50
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        Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kemal Paşa Mahallesi Stat Caddesi'nde, U.B. yönetimindeki 55 C 5092 plakalı minibüs ile R.Y'nin kullandığı 55 PP 724 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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