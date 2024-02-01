Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kemal Paşa Mahallesi Stat Caddesi'nde, U.B. yönetimindeki 55 C 5092 plakalı minibüs ile R.Y'nin kullandığı 55 PP 724 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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