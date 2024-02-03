AK Parti'li Sarıkaya: 32 ülkeye 500'den fazla SİHA ihraç etmek hepimizin ortak gururu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, "Dünyanın 32 ülkesine SİHA ihracatı yapan ve bugüne kadar 500'den daha fazla SİHA'yı ihraç etmiş olmak elbette ki Türkiye olarak hepimizin ortak gururudur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, Samsun´da, Karadeniz Bölgesi'ndeki 15 ilin ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları dış ilişkileri başkanları ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Harun Armağan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Halit Doğan da katıldı.

Demokratik bir dünya oluşturma isteğinin AK Parti'nin temel vizyonu olduğunu söyleyen Sarıkaya, "AK Parti kurulduğu günden beri hem iç hem de dış siyasette düzen kurucu ve şekillendirici bir anlayışla hareket etmiştir. Düzen kurucu politikalarımızın bir gereği olarak bugün hem bölgesel hem de küresel düzeyde daha adil, daha barışçıl daha müreffeh ve daha demokratik bir dünya oluşturmak, AK Parti'nin temel vizyonudur" diye konuştu.

'5,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT'

Türkiye'nin savunma sanayisinin yüzde 80 oranında yerlileştiğini söyleyen Sarıkaya, "Dünya'da artık gücün doğası da değişmekte. Artık sadece sert gücün konuşulduğu, sert gücün işlevsel olduğu değil, aynı zamanda sert güçten yumuşak güce doğru geçişin olduğu da gözlemleniyor. Bu elbette sadece yumuşak gücün kıymetli olduğu ve sert gücün manasını ve anlamını yitirdiği şekilde yorumlanması mümkün değil. AK Parti olarak, kararlılıkla attığımız yerli ve milli adımlarla iki güç unsurunu daha dengeli kullanımını içeren akıllı güç ile birlikte dış politikamızı şekillendiriyoruz. Bugün bu akıllı güç politikası ile Türkiye sadece kendi bölgesinde değil, gönül coğrafyasında değil, çok daha ileri bir noktada, dünyanın tüm bölgelerinde daha etkin ve daha belirgin olmaya başlamıştır. Milli Savunma Sanayimize baktığımız zaman yüzde 80'lik oranda yerli ve milli hale gelmiş olmamız, son derece kıymetlidir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yurt dışından askerlerimizin kullanacağı silahlarla ilgili mermi ithalatını nasıl yapacağımızı konuşurken, sadece 2023 yılında 5,5 milyar dolarlık bir ihracatı gerçekleştirmiş olmak son derece önemlidir. Dünyanın 32 ülkesine SİHA ihracatı yapan ve bu güne kadar 500'den daha fazla SİHA'yı ihraç etmiş olmak elbette ki Türkiye olarak hepimizin ortak gururudur" ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞIMIZIN AMASIZ YANINDAYIZ'

Batı'da İslam düşmanlığının zirve yaptığı bir sürecin yaşandığını belirten Sarıkaya, "AK Parti hükümetleri ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak dün olduğu gibi bugün de yurt dışında yaşayan tüm kardeşlerimizin amasız, fakatsız ve lakinsiz bir şekilde yanlarında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz. İslam düşmanlığıyla, ırkçılıkla her yerde mücadele ederek şanlı tarihimizi karalamak isteyenlere layık oldukları cevapları vererek görevimizin başındayız. Bugün tüm dünyanın vicdanını kaybettiği ve tüm dünyadaki insanlığın bir sınaması olarak görmüş olduğumuz Gazze. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşayan bu sürecin, bu acının dinmesi için, Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın atmış olduğu diplomatik adımlarla görevimizin başındayız" dedi.