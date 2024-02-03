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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:23 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:48
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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yayınlanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 256 mermi, 195 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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