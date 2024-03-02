Green Cup T200 Masters Tenis Turnuvası sona erdi

Green Golf - Tenis Kulübü’nde düzenlenen turnuvada 80 sporcu, 25 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında madalya mücadelesi verdi. Oynanan final maçlarının sonunda teklerde Yaren Engin, Nagihan Turan Kurtoğlu, Semih Karaçuha, Muharrem Boyraz, Ümit Dedezade, Ahmet Dündar Şen, İlker Engür, Yunus Hakan Binöz, çiftlerde ise Ahmet Dündar Şen-İsmail Hakkı Kurt ve Mustafa Günel-Ahmet Çukur şampiyonluğu elde eden sporcular oldular. Karşılamaların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri Spor Şube Müdürü Olgay İnci verdi.

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