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        Green Cup T200 Masters Tenis Turnuvası sona erdi

        SAMSUN'da düzenlenen Green Cup T200 Masters Tenis Turnuvası'nda 80 sporcu mücadele etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:21 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:25
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        Green Cup T200 Masters Tenis Turnuvası sona erdi
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        SAMSUN'da düzenlenen Green Cup T200 Masters Tenis Turnuvası'nda 80 sporcu mücadele etti. Final maçlarının ardından düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren sporculara kupaları verildi.

        Green Golf - Tenis Kulübü’nde düzenlenen turnuvada 80 sporcu, 25 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında madalya mücadelesi verdi. Oynanan final maçlarının sonunda teklerde Yaren Engin, Nagihan Turan Kurtoğlu, Semih Karaçuha, Muharrem Boyraz, Ümit Dedezade, Ahmet Dündar Şen, İlker Engür, Yunus Hakan Binöz, çiftlerde ise Ahmet Dündar Şen-İsmail Hakkı Kurt ve Mustafa Günel-Ahmet Çukur şampiyonluğu elde eden sporcular oldular. Karşılamaların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri Spor Şube Müdürü Olgay İnci verdi.

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