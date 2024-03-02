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        Belediye başkan adayı projelerini havada anlattı

        SAMSUN'da Zafer Partisi Atakum Belediye başkan adayı Tugay Başsan, projelerini yamaç paraşütüyle uçarak açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:02 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:05
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        Belediye başkan adayı projelerini havada anlattı
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        SAMSUN’da Zafer Partisi Atakum Belediye başkan adayı Tugay Başsan, projelerini yamaç paraşütüyle uçarak açıkladı.

        Zafer Partisi Atakum Belediye başkan adayı Tugay Başsan ilginç bir seçim kampanyası yürüttü. ‘Atakum’u uçuracak projelerimizi havada açıklayacağız’ diyen Başsan, emekli Jandarma Astsubay Kaan Dere ile birlikte yamaç paraşütü ile uçarak projelerini anlattı. Başsan, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözünü dikkate alarak, Atakum’u uçuracak projelerimizi havada açıklamak istedim. Atakum ile ilgili bizim hayal ettiğimiz ile diğer adayların hayal ettikleri arasında yerden göğe kadar fark var” dedi.

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