Kader'in vücudunda 39 kesi tespit edildi; cinayet aleti boru kesme makası çıktı- Yeniden
Yazıişleri müdürlerine
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Emre ÖNCEL/SAMSUN,
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