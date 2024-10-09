Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Karadeniz'in Müze Eczane'si

        SAMSUN'da, Karadeniz'in ilk ve tek eczane müzesi olan 'Müze Eczane', sergilenen 1800'lü yıllardan 2000 yıllarına kadar üretilen ilaçlar, materyaller ve ecza aletleriyle yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:05 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'in Müze Eczane'si
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’da, Karadeniz’in ilk ve tek eczane müzesi olan ‘Müze Eczane’, sergilenen 1800’lü yıllardan 2000 yıllarına kadar üretilen ilaçlar, materyaller ve ecza aletleriyle yoğun ilgi görüyor. Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Ağırlıklı olarak müzede 1940’ların, 50’lerin bir eczanesini görüyorsunuz. Filmlere, tiyatrolara, masallara, romanlara konu olmuş eczaneler eskiden de böyleydi zaten. Amacımız da bunu gelecek nesillere taşımak" dedi.

        İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’ndeki ‘Müze Eczane’, içerisinde bulundurduğu birbirinden farklı ilaç ve materyaller ile ilgi çekiyor. Müze Eczane’de sergilenen ilaç ve materyalleri meslektaşlarından ve kapanan eczanelerden bulduklarını söyleyen Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Değişen koşullarda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte biz de geçmişi geleceğe taşımak niyetiyle böyle bir ‘Müze Eczane’ oluşturma kararı aldık” dedi.

        ‘FİLMLERE, TİYATROLARA KONU OLMUŞ ECZANELER DE BÖYLEYDİ’

        Müzedeki bütün ilaçların eskiden kalma olduğunu söyleyen Karacan, “Burası Karadeniz’in ilk ve tek eczane müzesidir. Meslektaşlarımıza ‘elinizde bulunan eski ve kıymetli ilaçları, materyalleri saklayın biz onları sizden alacağız’ demiştik. Meslektaşlarımız da onları bize gönderdiler. Onlardan aldığımız malzemeler ile bu müze eczaneyi oluşturduk. Ağırlıklı olarak müzede 1940’ların, 50’lerin bir eczanesini görüyorsunuz. Filmlere, tiyatrolara, masallara, romanlara konu olmuş eczaneler eskiden böyleydi zaten. Amacımız da bunu gelecek nesillere taşımak. Artık robotlar var. Artık teknoloji var. Artık dijital var. Burada gördüğünüz bütün ilaçlar eskiden kalma. Örnek veriyorum sterilizasyon işlemlerinde kullanılan 100 yıllık otoklavımız var. 1800’lü yıllardan kalma ilacımız var. Eczacılıkla alakalı kişilerin heykelleri mevcut” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk muhafaza altında!
        4 çocuk muhafaza altında!
        Discord'a erişim engeli
        Discord'a erişim engeli
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu?
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Kebap diye vatandaşın önüne bunu koymuşlar
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Barış ve Yunus'a zam yolda!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Vahşet kurbanı Sıla'nın teyzesi konuştu: O bizim kız kardeşimiz değil!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        Migren ataklarını yenen yiyecekler!
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        "Biz kadınlar çok güçlüyüz"
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        Yeni bir tür akrep! Eşinin ismini verdi!
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        'Narin' göndermesine karşılık verdi
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Fenomenlik uğruna iki cana kıydı: Makasçı sürücü hakim karşısında
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        Kral Tutankamon’un gizemi!
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Kız öğrencileri tacizden tutuklanmıştı! İfadesi ortaya çıktı!
        Ücret maaş dengesi değişti
        Ücret maaş dengesi değişti
        'Yapı'sal dönüşüm
        'Yapı'sal dönüşüm

        Benzer Haberler

        İşlettiği kahvehanenin önünde otururken silahlı saldırıda yaralandı
        İşlettiği kahvehanenin önünde otururken silahlı saldırıda yaralandı
        2 asırlık su değirmeni halen hizmet veriyor
        2 asırlık su değirmeni halen hizmet veriyor
        Samsun'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
        Samsun'da silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
        Samsun'da 3 bin litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 3 bin litre etil alkol ele geçirildi
        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
        Suç örgütü operasyonunda kaçan şüpheli, 235 gün sonra yakalandı
        Suç örgütü operasyonunda kaçan şüpheli, 235 gün sonra yakalandı