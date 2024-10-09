Karadeniz'in Müze Eczane'si

SAMSUN’da, Karadeniz’in ilk ve tek eczane müzesi olan ‘Müze Eczane’, sergilenen 1800’lü yıllardan 2000 yıllarına kadar üretilen ilaçlar, materyaller ve ecza aletleriyle yoğun ilgi görüyor. Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Ağırlıklı olarak müzede 1940’ların, 50’lerin bir eczanesini görüyorsunuz. Filmlere, tiyatrolara, masallara, romanlara konu olmuş eczaneler eskiden de böyleydi zaten. Amacımız da bunu gelecek nesillere taşımak" dedi.

İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’ndeki ‘Müze Eczane’, içerisinde bulundurduğu birbirinden farklı ilaç ve materyaller ile ilgi çekiyor. Müze Eczane’de sergilenen ilaç ve materyalleri meslektaşlarından ve kapanan eczanelerden bulduklarını söyleyen Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Değişen koşullarda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte biz de geçmişi geleceğe taşımak niyetiyle böyle bir ‘Müze Eczane’ oluşturma kararı aldık” dedi.