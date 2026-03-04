Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Giriş: 04.03.2026 - 12:49
        Sürücüleri öğrenilemeyen 34 NCZ 53 plakalı hafif ticari araç ile 55 EG 157 plakalı otomobil, Çinik Mahallesi Çinik Dörtyol Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada araçlarda hasar oluştu.

        Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntüde, araçların çarpıştıktan sonra savrulduğu anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

