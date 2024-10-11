Ay-yıldızlılar, Karadağ engelini tek golle geçti

38’inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Arda Güler rakibine çalım atarak yerden yaptığı ortada kale sahasında bulunan Yunus Akgün topa vurmak istedi ancak top savunmadan sekti. Ardından Karadağlı oyuncular topu uzaklaştırdı.

7’nci dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Barış Alper Yılmaz’ın sert kafa vuruşunda kaleci Igor Nikic topu iki hamlede kontrol etti.

UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 3'üncü maçında Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle Karadağ’ı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 7’ye yükselten Türkiye, liderliğini sürdürdü.

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