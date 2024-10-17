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        Samsun'da silah ticareti operasyonu; 4 şüpheli adliyede

        SAMSUN'un 5 ilçesinde düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:15
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        Samsun'da silah ticareti operasyonu; 4 şüpheli adliyede
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        SAMSUN'un 5 ilçesinde düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmada; İlkadım, Canik, Asarcık, Kavak ve Salıpazarı ilçelerindeki belirtilen ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 41 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 14 namlu, 8 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 55 şarjör, 3 bin 589 tabanca fişeği, 209 kartuş, tabanca parçası, mengene, kumpas, matkap, pürmüz ve taşlama aletleri ele geçirildi. Olayla ilgili B.U., M.A., A.D. ve Y.K. gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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