Samsun'da silah ticareti operasyonu; 4 şüpheli adliyede

SAMSUN'un 5 ilçesinde düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmada; İlkadım, Canik, Asarcık, Kavak ve Salıpazarı ilçelerindeki belirtilen ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 41 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 14 namlu, 8 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 55 şarjör, 3 bin 589 tabanca fişeği, 209 kartuş, tabanca parçası, mengene, kumpas, matkap, pürmüz ve taşlama aletleri ele geçirildi. Olayla ilgili B.U., M.A., A.D. ve Y.K. gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.