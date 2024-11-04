Samsunspor - Antalyaspor: 2-0

83’üncü dakikada savunma arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Mouandilmajdi’nin vuruşunda kaleci Piric topu sektirdi. Yeniden topu kontrol eden Mouandilmadji, soldan gelen Ntcham’a yerden bıraktı. Ntcham’ın vuruşunda savunda topu çizgiden çıkarttı.

45+4’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Djenepo, çalımlarla son çizgiye kadar indi ve kale sahasına topu çevirdi. Gaich’in kaleye çektiği şutta top savunmadan döndü.

Süper Lig’in 11’inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

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