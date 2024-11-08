Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ersin Tatar: Her yerde, her saat Kıbrıs Türk halkı mücadelesini sürdürüyor (3)

        'GAZİLERBULUŞMASI'NA KATILDIKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun Valiliği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi tarafından düzenlenen 'Gaziler Buluşması'nda Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:05 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ersin Tatar: Her yerde, her saat Kıbrıs Türk halkı mücadelesini sürdürüyor (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        'GAZİLERBULUŞMASI'NA KATILDI

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun Valiliği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi tarafından düzenlenen 'Gaziler Buluşması'nda Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen buluşmaya; Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, ilçe belediye başkanları ve gaziler katıldı.

        'KIBRIS'TA ÇOK EZİLDİK, ÇOK KAKILDIK, ÇOK İTİLDİK'

        Buluşmada konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazilerinin kahraman olduğunu söyledi. Tatar, "Kıbrıs gazileri dendiğinde bizler için kahramanlardır. Bizler için Kıbrıs'ta mücahitlerimizle destan yazanlardır. Sizleri gerçekten selamlamak istiyorum. Sizleri seviyorum. Kıbrıs'ta çok ezildik, çok kakıldık, çok itildik. Ama şanslıyız. Çünkü Türkiye'mize, ana vatanımıza sadece 40 mil uzaklıkta ve her zaman söylendiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği olan Kıbrıs'a mutlak, sürekli Türkiye eline atacaktır, müdahalesini yapacaktır. Onun için geçmişe baktığınızda Türkiye'mizin garantör ülke olması, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı müdahalesi, oradaki soydaşlarını kurtarabilmesi ve orada bağımsız bir Türk Devleti'nin temellerini atılmasına yönelik yaptıklarını Samsun'da bugün bir kez daha selamlamak istiyorum" dedi.

        'YENİ SİYASET, 2 DEVLETLİ SİYASETTİR'

        KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "50 seneden daha fazla federal temelde bir anlaşma için görüşmeler yürütülmüştür. Federal temelde anlaşma dedikleri; esas itibarıyla Kıbrıs'ın birleşmesi, Kuzey ve Güney bir çatı altında birleşmesi. Tek egemenlik, tek kimlik, tek kudret ve Avrupa Birliği içinde olması. Dolayısıyla Türkiye'miz için sıfır asker, sıfır garanti. Türkiye'nin kazanımları ve garantörlük haklarının sona erdirilmesi, Türk askerinin Ada'dan çekilmesi, Kıbrıs Türk halkının bir bakıma zaman içinde asimile edilmesi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den çıkartılmasına yönelik samimiyetsiz sinsi oyunlara, entrikalara sürükleyen zemine bizlerin 'Evet' demesi mümkün değildir. Onun için Türkiye hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yeni bir siyaset izlemekteyiz. Bu yeni siyaset, 2 devletli siyasettir. Kuzey Kıbrıs Türk Devleti, bağımsız bir devlettir, özgür bir devlettir, Kıbrıs Türk halkı kendi hürriyetiyle geleceği yürümektedir" diye konuştu.

        '50 YILDIR KIBRIS'TA BARIŞ VARDIR, HUZUR VARDIR'

        Cumhurbaşkanı Tatar, "Az önce Yunanistan'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı dinledik. Ne dedi? 'Federasyon defteri kapanmıştır' demek, Kıbrıs'ta birleşik bir Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkının asimile edilmesine gidecek yolun başlangıcı ve Türkiye'nin Akdeniz'de dışlanması. Çünkü Türkiye, Osmanlı Devleti'nin devamı olarak orada her zaman orada hakkıyla, hukukuyla, uluslararası olarak Lozan Anlaşması'yla, Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması'yla, garantörlük haklarıyla vardır, var olmaya devam edecektir. Bunun daha açık bir ifadesi olamaz. Bu Kıbrıs ile ilgili bir anlaşmaysa buna iki tarafın da olay vermesi gerekir. Onay vermeyeceğimiz bir anlaşma olmayacağına göre hepiniz müsterih oldunuz, hepiniz rahat olunuz. O günden bugüne 50 yıldır Kıbrıs'ta barış vardır, huzur vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yoluna devam etmektedir ve Türkiye'mizde büyük Türk dünyasıyla o kadar daha önemi artmaktadır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi:
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi:
        BEM-BİR-SEN Havza Belediye İdari Kurul Toplantısını yapıldı
        BEM-BİR-SEN Havza Belediye İdari Kurul Toplantısını yapıldı
        Terme Belediyesi, Karavan Fuarı'na katıldı
        Terme Belediyesi, Karavan Fuarı'na katıldı
        Havza MTAL'den tanıtım standı
        Havza MTAL'den tanıtım standı
        Samsun'da farklı meslek gruplarını bir araya getiren koro ilk konserini ver...
        Samsun'da farklı meslek gruplarını bir araya getiren koro ilk konserini ver...
        Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı
        Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü,1 yaralı