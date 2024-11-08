Ersin Tatar: Her yerde, her saat Kıbrıs Türk halkı mücadelesini sürdürüyor (3)

'GAZİLERBULUŞMASI'NA KATILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun Valiliği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi tarafından düzenlenen 'Gaziler Buluşması'nda Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen buluşmaya; Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, ilçe belediye başkanları ve gaziler katıldı.

'KIBRIS'TA ÇOK EZİLDİK, ÇOK KAKILDIK, ÇOK İTİLDİK' Buluşmada konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazilerinin kahraman olduğunu söyledi. Tatar, "Kıbrıs gazileri dendiğinde bizler için kahramanlardır. Bizler için Kıbrıs'ta mücahitlerimizle destan yazanlardır. Sizleri gerçekten selamlamak istiyorum. Sizleri seviyorum. Kıbrıs'ta çok ezildik, çok kakıldık, çok itildik. Ama şanslıyız. Çünkü Türkiye'mize, ana vatanımıza sadece 40 mil uzaklıkta ve her zaman söylendiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği olan Kıbrıs'a mutlak, sürekli Türkiye eline atacaktır, müdahalesini yapacaktır. Onun için geçmişe baktığınızda Türkiye'mizin garantör ülke olması, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı müdahalesi, oradaki soydaşlarını kurtarabilmesi ve orada bağımsız bir Türk Devleti'nin temellerini atılmasına yönelik yaptıklarını Samsun'da bugün bir kez daha selamlamak istiyorum" dedi.

'YENİ SİYASET, 2 DEVLETLİ SİYASETTİR' KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "50 seneden daha fazla federal temelde bir anlaşma için görüşmeler yürütülmüştür. Federal temelde anlaşma dedikleri; esas itibarıyla Kıbrıs'ın birleşmesi, Kuzey ve Güney bir çatı altında birleşmesi. Tek egemenlik, tek kimlik, tek kudret ve Avrupa Birliği içinde olması. Dolayısıyla Türkiye'miz için sıfır asker, sıfır garanti. Türkiye'nin kazanımları ve garantörlük haklarının sona erdirilmesi, Türk askerinin Ada'dan çekilmesi, Kıbrıs Türk halkının bir bakıma zaman içinde asimile edilmesi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den çıkartılmasına yönelik samimiyetsiz sinsi oyunlara, entrikalara sürükleyen zemine bizlerin 'Evet' demesi mümkün değildir. Onun için Türkiye hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yeni bir siyaset izlemekteyiz. Bu yeni siyaset, 2 devletli siyasettir. Kuzey Kıbrıs Türk Devleti, bağımsız bir devlettir, özgür bir devlettir, Kıbrıs Türk halkı kendi hürriyetiyle geleceği yürümektedir" diye konuştu.