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        Samsun'da takla atıp tramvay yoluna devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        SAMSUN'da, kamyonete çarpıp takla atan ve tramvay yoluna devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:05
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        Samsun'da takla atıp tramvay yoluna devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        SAMSUN'da, kamyonete çarpıp takla atan ve tramvay yoluna devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A., yaralandı.

        Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Muzaffer Önder Parkı önünde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 55 AKY 880 plakalı otomobil, Melih K. idaresindeki 55 AFE 609 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Takla atan otomobil, yön tabelalarına da çarpıp tramvay yoluna savruldu. Otomobilin sürücüsü Mehmet A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Mehmet A.’yı Gazi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tramvay hattı, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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