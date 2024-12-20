Samsun'da takla atıp tramvay yoluna devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Muzaffer Önder Parkı önünde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 55 AKY 880 plakalı otomobil, Melih K. idaresindeki 55 AFE 609 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Takla atan otomobil, yön tabelalarına da çarpıp tramvay yoluna savruldu. Otomobilin sürücüsü Mehmet A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Mehmet A.’yı Gazi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan tramvay hattı, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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