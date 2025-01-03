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        Olgunlaşma Enstitüsü, kenevirden kravat yaptı

        SAMSUN Olgunlaşma Enstitüsü'nde, kenevir liflerinden elde edilen dokuma iplikleriyle kravat tasarımı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:46
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        Olgunlaşma Enstitüsü, kenevirden kravat yaptı
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        SAMSUN Olgunlaşma Enstitüsü'nde, kenevir liflerinden elde edilen dokuma iplikleriyle kravat tasarımı yapıldı. Kenevirin dayanıklılığı ve doğal görünümünün, yeni ürünlere şıklık ve uzun ömür kazandırdığı belirtilirken; enstitü müdürü Arzu Yıldırım, "Yapmış olduğumuz kumaşlardan, dokumalardan değişik formlarda kadın ve erkek giysileri, son zamanlarda da kravat tasarımları yapmaktayız. Kenevir oldukça doğal bir malzeme. İnsan sağlığı açısından son derece güzel. Bizler de enstitü olarak bu harika bitkiyi işlemeye ve kullanmaya çalışıyoruz" dedi.

        Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, doğal ve sürdürülebilir malzemelerle yaptığı yenilikçi çalışmalarına yenisini ekledi. Kenevirden çanta, elbise, banyo lifi, sabun gibi farklı ürünler üreten enstitü, kravat tasarımına da başladı. Enstitü ayrıca, kravatın arasına doğal kenevirin liflerini ekleyerek daha modern ve güzel bir görünüm kazandırdı. Doğadan ilham alınarak tasarlanan ve sürdürülebilir moda anlayışını benimseyen enstitü, kenevirin çok yönlü kullanımına dikkat çekerek örnek model oluşturdu. Samsun Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Öğretmeni Çiğdem Çakmak Kılıç, kenevirden yapılan kumaşların daha dayanıklı ve uzun ömürlü olduğunu belirterek, "Kenevirin liflerinden elde edilen dokuma iplerle kumaş dokuması yapıyoruz. Dokuduğumuz kumaşlarla modern kıyafetler tasarlayıp dikiyoruz. Gerektiğinde de boyuyoruz ya da üzerine nakış işliyoruz. Modern kıyafetlerimizin tamamlayıcısı olarak kravat tasarlamayı düşündük. Tasarladık ve diktik. Kravatın arasına doğal kenevirin liflerini ekleyerek daha modern ve güzel bir görünüm kazandırmış olduk. Kenevirden dokuduğumuz kumaşlarımız daha dayanıklı hatta yıkadıkça eskimeyen bir kaliteye sahip. Dokuduğumuz kenevir kumaşlarımızı kıyafetlerimizin tamamlayıcı aksesuarı olarak kravatta denemek istedik. Moda tasarımı atölyemizde tasarlayarak kravata dönüştürdük. Hatta kravatın içerisine kenevir liflerinin kendisinden ekleyip daha modern bir görüntü kazandırdık. Kumaşlarımız aynı zamanda doğal, kaliteli, uzun ömürlü ve kullanışlı bir özelliğe sahiptir” diye konuştu.

        Samsun Olgunlaşma Enstitü Müdürü Arzu Yıldırım, kenevirden yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Samsun Olgunlaşma Enstitüsü olarak hazırlamış olduğumuz tema proje kapsamında, ‘Vezir Sofrası’ adlı bir tema projemiz var. Vezir sofrası, Vezirköprü ilçemizden geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın keneviri işaret etmesinden sonra Vezirköprü’de de çok güzel çalışmalar yapılıyor. Çiftçilerimiz bu bitkiyi ekiyorlar ve bununla alakalı iplik çalışmaları devam ediyor. Biz de enstitü olarak yapılan bu ipliklerle birlikte dokuma atölyemizde kumaşlar dokumaktayız. Dokuduğumuz kumaşları biraz çeşitlendirmek açısından doğal boyalarla renklendirme çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda doğadan toplamış olduğumuz çeşitli bitkilerin yapraklarıyla birlikte desenleme çalışmaları yapmaktayız. Bunun haricinde yaptığımız dokumaların içerisine doğal kenevir liflerinden ilaveler yaparak desen çalışmaları yapmaktayız. Bunları ürüne dönüştürmek için de çalışmalarımız mevcuttur” dedi.

        ‘ENSTİTÜ OLARAK BU HARİKA BİTKİYİ İŞLEMEYE VE KULLANMAYA ÇALIŞIYORUZ’

        Kenevirin insan sağlığı açısından son derece önemli bir malzeme olduğunu ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        “Yapmış olduğumuz kumaşlardan, dokumalardan değişik formlarda kadın ve erkek giysileri, son zamanlarda yapmış olduğumuz kravat tasarımları yapmaktayız. Bunun haricinde kenevirin doğal yağlarından sabun çalışmalarımız var. Farklı formlarda ve renklerde çalışıyoruz. Aynı zamanda doğal liflerden yapmış olduğumuz banyo lifleri var. Banyo setleri yapmayı planlıyoruz. Kenevirin doğal liflerinden çalışmış olduğumuz mutfak için kullanılan supla takımlarımız var. Yine ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında kenevir çok güzel bir bitki. Her aşaması çok değişik şekillerde kullanılabiliyor. Bizlerde ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında keneviri kullanıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları Ankara’ya gönderiyoruz. Orada da geniş kapsamlı bir sergi planlaması var. Bu da projelerimizin içerisinde yar alıyor. Kenevir, oldukça doğal bir malzeme. Her aşamasını her türlü kullanabileceğiniz bir malzemedir. İnsan sağlığı açısından son derece güzel bir malzeme. Hatta yakın zamanda doktorlarımızın ve hekimlerimizin de sağlık protokolüne gireceği şeklinde açıklamaları var. Bizler de enstitü olarak bu harika bitkiyi işlemeye ve kullanmaya çalışıyoruz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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