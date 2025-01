Olgunlaşma Enstitüsü, kenevirden kravat yaptı

SAMSUN Olgunlaşma Enstitüsü'nde, kenevir liflerinden elde edilen dokuma iplikleriyle kravat tasarımı yapıldı. Kenevirin dayanıklılığı ve doğal görünümünün, yeni ürünlere şıklık ve uzun ömür kazandırdığı belirtilirken; enstitü müdürü Arzu Yıldırım, "Yapmış olduğumuz kumaşlardan, dokumalardan değişik formlarda kadın ve erkek giysileri, son zamanlarda da kravat tasarımları yapmaktayız. Kenevir oldukça doğal bir malzeme. İnsan sağlığı açısından son derece güzel. Bizler de enstitü olarak bu harika bitkiyi işlemeye ve kullanmaya çalışıyoruz" dedi.

‘ENSTİTÜ OLARAK BU HARİKA BİTKİYİ İŞLEMEYE VE KULLANMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Kenevirin insan sağlığı açısından son derece önemli bir malzeme olduğunu ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yapmış olduğumuz kumaşlardan, dokumalardan değişik formlarda kadın ve erkek giysileri, son zamanlarda yapmış olduğumuz kravat tasarımları yapmaktayız. Bunun haricinde kenevirin doğal yağlarından sabun çalışmalarımız var. Farklı formlarda ve renklerde çalışıyoruz. Aynı zamanda doğal liflerden yapmış olduğumuz banyo lifleri var. Banyo setleri yapmayı planlıyoruz. Kenevirin doğal liflerinden çalışmış olduğumuz mutfak için kullanılan supla takımlarımız var. Yine ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında kenevir çok güzel bir bitki. Her aşaması çok değişik şekillerde kullanılabiliyor. Bizlerde ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında keneviri kullanıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları Ankara’ya gönderiyoruz. Orada da geniş kapsamlı bir sergi planlaması var. Bu da projelerimizin içerisinde yar alıyor. Kenevir, oldukça doğal bir malzeme. Her aşamasını her türlü kullanabileceğiniz bir malzemedir. İnsan sağlığı açısından son derece güzel bir malzeme. Hatta yakın zamanda doktorlarımızın ve hekimlerimizin de sağlık protokolüne gireceği şeklinde açıklamaları var. Bizler de enstitü olarak bu harika bitkiyi işlemeye ve kullanmaya çalışıyoruz.”