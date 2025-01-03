Ahmet Sezgin, hatıra türünde "yılın yazarı" ödülüne layık görüldü

Eğitimci, şair ve yazar Ahmet Sezgin, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2024 yılında hatıra türünde yılın yazarı seçildi.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" kapsamında Termeli eğitimci, şair ve yazar Ahmet Sezgin, "Kar Renkli Çocukluğum" adlı eseriyle 2024 yılının hatıra türündeki en iyi kitabı ödülüne layık görüldü.

Sezgin, bugüne kadar yayımlanan 12 kitabı bulunduğunu belirterek, "Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın yazarı ödülüne layık görülmekten mutluluk ve onur duydum. Ülkemizde çok saygın yere sahip olan Türkiye Yazarlar Birliği tarafından böylesine kıymetli bir ödüle layık görülmek, taşrada yaşayan bir yazar olarak büyük sürpriz oldu. Rabb'ime şükürler olsun. Layık görenlere çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.