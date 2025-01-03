Samsun ve İstanbul'da fuhuş operasyonu; 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ‘Fuhşa teşvik’, ‘Aracılık etme’, ‘Yer ve imkan sağlamak’ suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yerleri tespit edilen 6 şüpheli, 31 Aralık’ta Samsun ve İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı. Aramalarda, şüphelilere ait 7 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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