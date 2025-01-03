Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Samsun ekibinde Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Trabzonspor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 19 puanla 13. sırada yer alıyor.

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