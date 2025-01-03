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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:05 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:05
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip; 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

        Samsun ekibi, topladığı 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

        Trabzonspor ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 19 puanla 13. sırada yer alıyor.

        Kırmızı-beyazlı takımda kart cezalısı Van Drongelen, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

        - 5 isim sınırda

        Reeder Samsunspor'da Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Samsun ekibinde Zeki Yavru, Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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