Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor – Trabzonspor maçından notlar

        SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 20:15 Güncelleme: 04.01.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor – Trabzonspor maçından notlar
        ABONE OL
        ABONE OL

        SÜPER Lig’in 18’inci haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses oldu.

        Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig’de 59'uncu kez karşı karşıya geldi. Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan 58 maçın 37’sini Trabzonspor, 11 maçı da Samsunspor kazandı. 10 maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor’un 110 golüne, Samsunspor 44 golle cevap verdi. Geçen sezon ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-1, Samsun’daki maçı ise Samsunspor 3-1 kazandı.

        SAMSUNSPOR’DA 5, TRABZONSPOR’DA 4 EKSİK

        Karadeniz derbisinde Samsunspor’da sarı kart cezalısı Rick Van Drongelen ile noel tatili sonrası takıma geç katılan Olivier Ntcham, Landry Dimata, Gaetan Laura ve Flavien Tait yer almadı. Trabzonspor'da ise sarı kart cezalısı Batista Mendy, sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Denis Draguş ve Edin Visca bugünkü mücadelede forma giyemedi.

        19 MAYIS STADI KAPALI GİŞE

        Süper Lig maçına iki kulübün taraftarı da büyük ilgi gösterdi. 04 Ocak Cumartesi günü satışa çıkarılan 32 bin biletin çoğu maç günü tükendi. Biletlerde kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara tüm tribünlerde geçerli yüzde 20 indirim uygulandı.

        Mücadeleye Samsunspor "Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Lubomir Satka, Soner Gönül, Celil Yüksel, Youssef Ait Bennasser, Emre Kılınç, Carlo Holse, Kingsley Schindler, Marius Mouandilmadji" 11'iyle başladı. Trabzonspor ise; "Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Arsenii Batahov, Serdar Saatçi, Eren Elmalı, Ozan Tufan, David Lundstram, Muhammed Cham, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Simon Banza" 11'iyle sahada yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        ABD'den İsrail'e 8 milyar dolarlık satış
        ABD'den İsrail'e 8 milyar dolarlık satış
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Erdoğan: Bölücü caniler ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlik...
        Erdoğan: Bölücü caniler ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlik...
        Erdoğan: Bölücü caniler ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlik...
        Erdoğan: Bölücü caniler ya silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlik...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun 8. Olağa...
        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun 8. Olağa...
        ​​​​AK Parti'li Karaaslan ve Yılmaz, Samsun'da konuştu
        ​​​​AK Parti'li Karaaslan ve Yılmaz, Samsun'da konuştu
        AK Parti Genel Sekreteri Şahin, partisinin Samsun İl Kongresi'nde konuştu:
        AK Parti Genel Sekreteri Şahin, partisinin Samsun İl Kongresi'nde konuştu:
        Samsun'dan Suriye'ye 600 çuval un gönderildi
        Samsun'dan Suriye'ye 600 çuval un gönderildi