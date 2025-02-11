Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Doğa tutkunları eksi 5 derecede kamp kurup, ar üstünde kano yaptı

        SAMSUN'un Alaçam ilçesinde doğa tutkunu grup, eksi 5 derecede kamp yapıp, kar üstünde kano etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:36 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğa tutkunları eksi 5 derecede kamp kurup, ar üstünde kano yaptı
        ABONE OL

        SAMSUN’un Alaçam ilçesinde doğa tutkunu grup, eksi 5 derecede kamp yapıp, kar üstünde kano etkinliği gerçekleştirdi.

        Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi’nde Mehmet Ali Yılmaz, İsmail Akkuş, Murat Somuncu, Volkan Karaman, Hüseyin Malkoç, Mesut Yayla ve Turgay Baş, dondurucu soğuklara karşı korunmak için kamp alanını önceden hazırladı. Kardan duvar örerek çadırlarını rüzgardan izole eden doğaseverler, gece boyunca yağan karı, ateş başında izleyerek doğayla iç içe bir deneyim yaşadı. Soğuk hava şartlarına rağmen sabahın erken saatlerinde kalkan doğa tutkunları, güzel bir manzaraya uyanarak beyaz örtünün keyfini çıkardı. Ekip, ayrıca karda kano yaptı.

        Samsun ve çevresinde doğa sporlarına ilginin arttığını belirten doğaseverler, bölgenin doğa turizmi açısından büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 3 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 3 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!

        Benzer Haberler

        Atık camlardan bitki ve kuş figürleri yapıyorlar
        Atık camlardan bitki ve kuş figürleri yapıyorlar
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'un 9 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Samsun'un 9 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Samsun'un 6 ilçesinde eğitime kar engeli
        Samsun'un 6 ilçesinde eğitime kar engeli
        Samsun'un 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Samsun'un 6 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Samsun'da motor kısmı alev alan otomobil söndürüldü
        Samsun'da motor kısmı alev alan otomobil söndürüldü