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        Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:05
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        Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN’da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Polisin şüpheliyi suçüstü yakaladığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta, İlkadım ilçesindeki kuyumcuya, 1 gramlık altın bozdurmak isteyip, sahte olduğu anlaşılınca kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin A.S. (47), O.K. (57) ve İ.C.K. (33) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden O.K., dün aynı ilçedeki başka bir kuyumcuya daha gitti. Polisin gizlice izlediği O.K., 2 sahte 1 gram altını bozdurmaya çalışırken suçüstü yakalandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis, 3 şüpheliyi de yakalayıp, 'Parayla eşit sayılan değerlerde sahtecilik' suçundan gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 11 sahte 1 gramlık altın, 12 bin 780 lira, 300 dolar ve 72 tabanca mermisi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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