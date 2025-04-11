Sezin'in ölümüne neden olan sürücünün ev hapsi kaldırıldı, olay yerinde keşif yapılacak
SAMSUN'da kullandığı otomobille yolun karşısına geçen Sezin Sezgin'e (10) çarpıp ölümüne neden olan ve ev hapsi verilen Hülya Ö.
SAMSUN'da kullandığı otomobille yolun karşısına geçen Sezin Sezgin'e (10) çarpıp ölümüne neden olan ve ev hapsi verilen Hülya Ö. (32), ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığa verilen ev hapsi ile elektronik kelepçe kararını kaldırıp, adli kontrol hükümlerinin uygulanması ve 7 Mayıs’ta olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Kaza, 10 Aralık 2024’te Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde meydana geldi. Annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin’e, 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hülya Ö.’nün kullandığı 34 PD 5421 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sezin Sezgin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın ardından gözaltına alınan Hülya Ö. ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Bir şeye çarptığımı anlasam da neye çarptığımı anlamadım. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu" dedi.
İşlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Hülya Ö.'ye ev hapsi verildi. Ayrıca Hülya Ö.'nün, anne Ece Sezgin'e (33), 'Çocuğuna sahip çıksaydın' dediği anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
SÜRÜCÜ KUSURLU
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Ö. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame, Çarşamba 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin’in yolu kontrol etmeden çıkması sebebiyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.’nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı. Raporda ayrıca Hülya Ö.’nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu belirtildi.
‘HAKARET DAVASI DA AÇILDI’
Ece Sezgin, Hülya Ö.’nün kendisine olay sırasında hakaret ettiğini öne sürerek Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, yürüttüğü soruşturma neticesinde Hülya Ö. hakkında ‘Hakaret’ suçlamasıyla 6 Mart’ta iddianame düzenlendi. Hülya Ö. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Çarşamba Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. ‘Hakaret’ davasının 27 Haziran’da görüleceği belirtildi.
Hülya Ö., ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, tutuksuz yargılanan sanık Hülya Ö., Sezin Sezgin’in annesi Ece Sezgin (34), babası Salih Can Sezgin (35), halası ve avukatı Özlem Sezgin Azal, diğer avukatı Harun Uyanıkoğlu ile Hülya Ö.'nün avukatı Fahrettin Canbolat hazır bulundu.
Savunma yapan sanık Hülya Ö., "Öncelikle karşı taraftan çok özür diliyorum. Böyle bir şeyin yaşanmasını asla istemezdim. Ben de bir anneyim. Seyir halindeydim, hızlı değildim. Önüme bir şey çıktı ama ne olduğunu görmedim. Araçtan indikten sonra çocuğa vurduğumu fark ettim. Görüş mesafesi yoktu. Zamanında frene basma fırsatım olmadı. Kaza gerçekleştikten sonra olay yerinden de ayrılmadım, yaşananlardan dolayı çok pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra sanığa verilen ev hapsi ile elektronik kelepçe kararını kaldırıp, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve 7 Mayıs’ta olay yerinde keşif yapılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.
‘BİLİNÇLİ TAKSİR OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILSIN İSTİYORUZ’
Sezin Sezgin’in avukatı ve halası Özlem Sezgin Azal, destek için adliyeye gelen kişilerin yanında basın mensuplarına açıklama yaptı. Avukat Azal, "Kanunlarımız ne yazık ki caydırıcı nitelikte değil. Bu verilen her bir cezasızlık aslında başka bir ölümün zeminini hazırlamakta. Sezin’i maalesef elim bir trafik kazasında kaybettik. Biz gerçekten şu durumda tutuksuz yargılanmasına çok üzülüyoruz. Hak ettiği cezayı inşallah yargılamanın sonunda alacağını düşünüyoruz. Başka Sezin’ler ölsün istemiyoruz. Kamu vicdanına ve vicdanı olan herkese sesleniyorum, bizlere destek olmanızı rica ediyorum" diye konuştu.
Avukat Harun Uyanıkoğlu ise "Kelepçenin kaldırılmış olması bizi üzmüştür. Dosyada bize göre halen toplanmayan deliller var. Sezin, video kaydının 11'inci saniyesinde yolun tam ortasında, 13'üncü saniyesinde de sanığın kendisine çarptığını görüyoruz. 2 saniyelik bir aşamada sanık çok rahat frene basabilir. Bugün bir ölüme neden olmayabilirdi. Sayın hakim tarafından keşif kararı verildi. Bilinçli taksir olup olmadığı hususunun araştırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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