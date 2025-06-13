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        Emine'yi 6 yerinden vurup öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

        SAMSUN'un Canik ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı (36) tabancayla 6 yerinden vurarak öldüren Emrah Akpınar (38) ile yeğeni Ali Özkan'ın (26) ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:50 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:55
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        Emine'yi 6 yerinden vurup öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
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        SAMSUN'un Canik ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar’ı (36) tabancayla 6 yerinden vurarak öldüren Emrah Akpınar (38) ile yeğeni Ali Özkan’ın (26) ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Şüphelilere yardım ettiği değerlendirilen oto yıkamacı arkadaşı E.Y. (30) ile akrabası N.A. (44) hakkında ise ‘Suçluyu kayırma’ suçundan dava açıldı.

        Olay, 15 Nisan'da saat 22.30 sıralarında, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Milli Mücadele ve Ok sokakların kesişiminde meydana geldi. Emine Akpınar, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Emrah Akpınar'ın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Emine Akpınar, yere yığıldı, 6 suç kaydı olan Emrah Akpınar kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, 3 çocuk annesi Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akpınar'ın cenazesi, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İlkadım ilçesindeki Derecik Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi. Emrah Akpınar'ın, 2016 yılında ağabeyi İdris Akpınar'ı 4 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü, Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bir süre önce de cezaevinden çıktığı öğrenildi.

        Cinayete ilişkin çalışma yapan polis, olay sırasında otomobil ile Emrah Akpınar'ı getirip götüren yeğeni Ali Özkan’ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Özkan verdiği ifadede; dayısı Akpınar'ın kendisini evden alıp olay yerine götürdüğünü, önce Emrah Akpınar'ın daha sonra kendisinin kapıyı çaldığını ama kimsenin açmadığını, boşanma aşamasındaki çiftin sokakta karşılaştığı sırada silah sesi duymadığını, daha sonra Emrah Akpınar'ın Nakliyeciler Sitesi'nde indiğini, aracı da kendisine bıraktığını söylediği öğrenildi. Özkan, 16 Nisan'da tutuklandı. Emrah Akpınar'ı Nakliyeciler Sitesi'nden alıp Atakum ilçesindeki kırsal bir mahalleye bırakan oto yıkamacı arkadaşı E.Y. de 18 Nisan'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        AHIRDA YAKALANDI

        Soruşturma kapsamında ekipler, şüpheliyi 19 Nisan gecesi Atakum ilçesi Cami Mahallesi'ndeki akrabası N.A.’nın sakladığı iddia edilen evin ahırında yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifadesinde, “Ben eşimi seviyorum. Aramızda boşanma davası bulunuyordu. Yeğenimle beraber eşimin evine gittik. Uzaklaştırma kararım olduğundan dolayı eve yeğenimi yolladım. Boşanma davasıyla ilgili konuşmak için oraya gitmiştim. Olay öncesinde kendisine ulaşamadım. Arabada otururken onu yolda yürürken gördüm, seslendim. İlk önce duraklayınca sonra tekrar seslendim. Konuşmaya başladık. Ona nereden geldiğini sordum. Bana, ‘Sen de erkek misin sevgilimden geliyorum’ dedi. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine ateş ettim. Kendime geldiğimde şarjör bitmişti. Bitmeseydi kendimi de vuracaktım. Araca döndüm arabayı aldım. Ali ile aramızda mesafe vardı, silah sesini duymamış olabilir. TIR parkında aracı Ali’ye verdim. Sabah da E.Y.’nin beni bıraktığı köyde kaldım. Ona TIR’ımın bozuk olduğunu söylemiş, beni köye bırakmasını istemiştim” dedi.

        Akpınar, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        YERE DÜŞÜRÜP DEFALARCA ATEŞ ETMİŞ

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı; Emrah Akpınar, Ali Özkan, N.A. ve E.Y. hakkında iddianame düzenledi. Samsun 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, Emrah Akpınar’ın ‘Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma’ suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi. Ali Özkan hakkında 'Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, E.Y. ve N.A. hakkında ise ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        İddianamede, Emine Akpınar’ın vücudunda 6 merminin isabet ettiği bunların 3’ünün ise ölümcül olduğu yer aldı. Ayrıca iddianamede, Emrah Akpınar’ın olay yerinde Emine Akpınar’ı zorla çekerek götürmeye çalıştığı, gelmeyince Akpınar’a ateş ettiği, yere düştüğünde ise yakın mesafeden ateş etmeye devam ettiği yazıldı.

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