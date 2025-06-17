Makyözlüğü bıraktı, sanayide 'Aybüke usta' oldu

SAMSUN'damakyözlüğü bırakıp, sanayi sitesinde akü bakım ve tamiri yapan Aybüke Bayrak (28), "2 yıldır bu işi yapıyorum. İlk başta herkesin çok tuhafına gitti. Ama sonra bana alıştılar. Artık beni 'Aybüke usta' olarak biliyorlar" dedi.

Kadın kuaföründe makyöz olarak çalışan, boş zamanlarında sanayi sitesinde akü dükkanı bulunan babası Fehmi Bayrak'a yardıma giden Aybüke Bayrak, zamanla babasını işi kavrayıp sevdi. Makyözlüğü bırakıp, babasının yanında çalışmaya başlayan ve akü tamiri yapan Bayrak, "İki yıldır babamın yanında araçların akü bakımlarını, tamirlerini yapıyorum. Herkes bana 'Aybüke usta' diyor. Bu hoşuma gidiyor" dedi.

'GAYET GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM'

Aybüke Bayrak, "Babamın bir elemana ihtiyacı vardı. Boş günlerinde 'gel, benimle çalış' dedi. Ben de kuaför dükkanından çıkıp, babamın yanına gidiyordum. Bu şekilde 6 ay gibi bir sürede işi öğrendim. İşimi çok sevdim. Böyle bir mesleğe devam etmeye karar verdim. 2 yıldır bu işi yapıyorum. İlk başta herkesin çok tuhafına gitti. Ama sonra bana alıştılar. Artık beni 'Aybüke usta' olarak biliyorlar. Gayet güzel tepkiler alıyorum" diye konuştu.