Samsun'da bir hastanın omurga eğriliği 5,5 saatlik ameliyatla düzeltildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, skolyoz (omurga eğriliği) nedeniyle nefes almakta zorluk çeken ve kaburgaları kırılmaya başlayan serebral palsi hastası Enes Serçe, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Serebral palsi nedeniyle gelişme geriliği olan ve skolyozu artan 17 yaşındaki Enes Serçe'nin nefes almakta güçlük çekmesi üzerine ailesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Enes Serçe'nin omurgasındaki eğrilik hastanede 5,5 saat süren ameliyatla giderildi.

Serçe'nin tedavisini yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Bozduman, AA muhabirine, Serçe'nin omurgasındaki eğriliğin hayati organlarını etkilemeye başlaması yüzünden ameliyat kararı alındığını söyledi.

Hastanın, omurga eğriliğinde artma, solunum kapasitesinde azalma, iç organ baskılarının artması ve kaburgalarının kırılmaya başlaması nedeniyle ameliyat edildiğini anlatan Bozduman, "Hastamızı yaklaşık 5,5 saatlik ameliyatla başarıyla tedavi ettik. Yedi gündür hastamızı takip ediyorduk, artık taburcu edilebilir duruma geldi." dedi.

Bozduman, kas ve sinir sistemi hastalıklarına bağlı omurga eğriliğinin en sık serebral palsi hastalarında görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğuştan ya da çocukluk çağından itibaren 'kas tonusu' kaybı ya da tam tersi 'kas spazmı'na bağlı olarak eğrilikte artış görülür. Hastaların giderek artan eğrilikleri akciğer kapasitesinde azalma, iç organ basıları gibi hayatı tehdit edici durumlar ile yeme içme ve bakım zorluğu gibi durumlara yol açabilir."



Bu tür ameliyatların deneyimli ekip tarafından yüksek donanımlı merkezde yapılması gerektiğine işaret eden Bozduman, "Hem takibi hem de tedavisi oldukça zor olan bu ameliyat Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarıyla gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

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