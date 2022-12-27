AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, Samsun'da partililerle bir araya geldi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SAMSUN (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, partisinin Samsun İl Başkanlığını ziyaret etti.

Eroğlu, ziyarette AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve İl Başkanı Ersan Aksu ile kadın kolları üyeleriyle sohbet etti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı döneminde Samsun'da yapılan hizmetler ve devam eden projelerle ilgili bilgi veren Eroğlu, Türkiye'nin AK Parti iktidarında önemli mesafe kat ettiğini söyledi.



Her alanda önemli işler yapıldığını vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:



"Savunma sanayisinde bütün silahımızı, mermimizi, kahraman ordumuzun bütün ihtiyaçlarını dışarıdan alıyorduk. Artık yüzde 85'ini kendimiz yapıyoruz, yerli ve milli. Dünyanın en modern helikopterlerini biz yapıyoruz. İşte Atak helikopteri. Harp gemilerini şu anda biz yapıyoruz. Yakında uçak gemimizi de yapacağız. Bildiğiniz üzere Tayfun denendi. Menzilini biliyorsunuz, çoğunu korkuttu, 'Ne oluyor?' diye. Ayrıca, 'Mademki savaş uçağı vermiyorsunuz, o zaman biz yaparız' dedik. Geçen hafta Kızıl Elma havalandı. Savunma sanayisinde dünyanın ilk 5 ülkesinin içindeyiz."





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