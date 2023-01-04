Bafra Devlet Hastanesinde "Yoğun bakım sertifikasyon eğitimi" verilecek

SAMSUN (AA) - Bafra Devlet Hastanesinde, "Yoğun bakım sertifikasyon eğitimi" verileceği belirtildi.



Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Alaiddin Domaç, yaptığı yazılı açıklamada, 241 yataklı servis ve 64 yoğun bakım kapasiteleri bulunduğunu belirtti.



Sadece Bafra'ya değil, Atakum, 19 Mayıs, Yakakent ve Alaçam ile Sinop'un ilçelerine de hizmet verdiklerine işaret eden Domaç, artan hekim kadroları, hasta potansiyelleri ve özellikli hizmetlerinin hastanelerini bir adım daha ileri çıkarmanın gereğini ortaya koyduğunu anlattı.



Gerek personel gerekse tıbbi donanım olarak hastanelerini ileri taşımak adına her türlü özveriyi gösterdiklerini vurgulayan Domaç, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde hastanemize Karadeniz'de bir ilk olan sağlık turizmi yetki belgesi kazandırmıştık. Şimdi de Karadeniz'de yoğun bakım sertifikasyon eğitimi veren ilk ilçe devlet hastanesi olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Domaç, bunun bir ekip işi olduğuna dikkati çekerek, "Sertifikalı eğitim programı ile koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan, hasta ve aileleri ile terapötik iletişim kuran, sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip sorun çözme becerisi gelişmiş yoğun bakım hemşireleri yetiştirmek amaçlanmıştır. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen İl Sağlık Müdürümüz Muhammet Ali Oruç ve hizmet sunumunda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.





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